Notizie Milan – La terza maglia si può già prenotare

MILANO – La terza maglia del Milan può essere prenotata. Lo ha comunicato la stessa società sul suo sito internet. Ecco la nota stampa:

A partire da oggi, venerdì 14 agosto, sul sito store.acmilan.com è possibile ordinare la Third Jersey del Milan della stagione 2020/21, che verrà svelata ufficialmente nei prossimi giorni. Per chi prenoterà la nuova terza maglia presso lo Store di Casa Milan e il Milan Store di San Babila, la personalizzazione sarà in omaggio!

Tratto dal sito ufficiale del Milan.

