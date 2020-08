Calciomercato Milan – Svolta improvvisa, ora si può: l’affare si sblocca!

Calciomercato Milan, grosse novità: ora il colpo è possibile

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Nelle ultime settimane gli uomini di calciomercato del Milan hanno lavorato su più fronti, e in questi giorni stanno cominciando a raccogliere i primi frutti. Le voci non si placano, le indiscrezioni continuano ad arrivare e qualcuna di queste sorride a Maldini e soci. Spesso accostato al Milan negli ultimi tempi, il nome di Florentino Luis sembrava dover essere l’alternativa alla prima scelta per il centrocampo: Tiemoué Bakayoko. Sul francese arrivano sempre più conferme, ma da Lisbona giungono ottime notizie anche riguardo al centrocampista del Benfica. Stando a quanto riferisce Sportmediaset, il club lusitano avrebbe infatti aperto al prestito di Florentino Luis, che dunque potrebbe diventare un ottimo colpo low cost per il Milan. Adesso la palla passa a Maldini, che dovrà scegliere se portare a termine sia l’operazione Bakayoko che l’affare Florentino, oppure puntare soltanto sul ritorno del francese. Se dovesse concretizzarsi qualche colpo in uscita per il centrocampo – il profilo di Krunic, per esempio, interessa a diversi club – l’arrivo di entrambi i calciatori non sarebbe affatto da escludere. In questo scenario, il centrocampo del Milan ne uscirebbe totalmente rivoluzionato, più completo e rinforzato. Florentino Luis è un classe 1999, già nel novero dei migliori prospetti portoghesi. Se i rossoneri dovessero portarlo a casa attraverso un prestito con diritto di riscatto, potrebbero valutarne i margini di miglioramento durante la prossima stagione per poi eventualmente acquistarlo definitivamente tra un anno, senza intaccare il bilancio di questo esercizio. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA