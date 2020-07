Notizie Milan – la Lokomitv Mosca fissa il prezzo di Miranchuk

MILANO – Le ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato l’interesse del Milan nei confronti di Aleksey ​Miranchuk. La Lokomotiv Mosca, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, ha fissato il prezzo del calciatore, in vista della prossima finestra estiva di mercato. Serviranno 25 milioni di euro per riuscire a mettere le mani sul giocatore della nazionale Russa. Sempre secondo la stessa fonte i rossoneri non sarebbero l’unica squadra interessata al classe ’94, anche la Fiorentina di Roco Commisso avrebbe messo gli occhi su Miranchuk. Il calciatore potrebbe essere uno dei nomi “più caldi” della prossima finestra estiva, viste le tante squadre su lui. Bisognerà però riuscire ad accontentare la Lokomitv Mosca…

