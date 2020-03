Notizie Milan – La Fiorentina mette nel mirino due giocatori rossoneri

MILANO – La Fiorentina vuole fare compere a Milano. Nel mirino del club viola, infatti, sono finiti due giocatori milanisti: Davide Calabria e Lucas Paquetà. Per quanto riguarda il terzino, quest’ultimo avrebbe chiesto un ritocco sull’ingaggio in scadenza nel 2022; il Milan, dal canto suo, non pare intenzionato a concedergli l’aumento e, stando a ‘calciomercato.com’, l’ipotesi della cessione è abbastanza concreta. La Fiorentina, qualora Calabria e il Milan non trovassero l’accordo per il prolungamento, potrebbe farsi avanti con un’offerta ufficiale.

PAQUETA’ – Per quel che concerne il centrocampista brasiliano, secondo ‘Repubblica’ la Fiorentina è attualmente la società maggiormente interessata. Nello scorso gennaio, sul classe ’97 era piombato il Paris Saint-Germain che, però, non sembra più intenzionato a fare un grosso investimento per lui. Il rendimento mediocre offerto fin qui da Paquetà, non permette al Milan di chiedere grandi cifre per il suo cartellino, tanto che i dirigenti meneghini starebbero concretamente pensando di cederlo in prestito, con eventuale riscatto. Anche in questo caso, la Fiorentina è alla finestra e potrebbe intavolare una doppia trattativa col Diavolo.

