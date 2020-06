Notizie Milan – Kjaer, buone notizie: nessuna lesione ai legamenti. In campo con la Spal?

MILANO – Buone notizie in casa rossonera. Simon Kjaer, il quale si è infortunato ieri nella partita contro il Lecce, ed ha lasciato il campo nel corso del primo tempo, è stato sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha escluso un danno ai legamenti. Per il difensore danese si tratta dunque soltanto di una forte contusione e potrebbe già tornare tra i convocati per la sfida di domenica con la Roma. Tuttavia, considerando le tante partite ravvicinate da giocare sino al 2 agosto, difficilmente mister Pioli lo rischierà contro i giallorossi. Più probabile quindi rivedere Kjaer in campo mercoledì 1 luglio, nella gara in programma in casa della Spal.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...