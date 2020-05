Notizie Milan – Interessa anche un altro calciatore del Real Madrid

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan sarebbe interessato a Martin Odegaard, calciatore norvegese sotto contratto con il Real Madrid. Il ragazzo è esploso quest’anno nella Liga, con la maglia della Real Sociedad: 28 partite, 7 goal e 8 assist con la maglia del club basco. In estate dovrebbe tornare alla base, ma resterebbe un esubero per i blancos, perchè hanno molti calciatori nella zona di campo che occuperebbe il norvegese. Secondo il quotidiano, l’arrivo a Milanello del giocatore sarebbe fattibile sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto. I rossoneri sperano di bissare il colpo Theo Hernandez e sarebbero anche molti ottimisti sulla riuscita della trattativa.

