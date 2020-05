Notizie Milan – In salita la strada per Florentino Luis. Si riaccende l’ipotesi Torreira

MILANO – Che Florentino Luis piaccia moltissimo al Milan è ormai chiaro. Che il Benfica non sia intenzionato ad abbassare le richieste economiche, lo è altrettanto. Almeno per il momento. Già, perché forte di un rinnovo contrattuale firmato lo scorso anno, il club lusitano vuole ben 45 milioni di euro per il cartellino del centrocampista classe 2000. Troppi secondo il Milan, che per abbassare la cifra starebbe cercando di inserire nell’affare Lucas Paquetà, escluso dal nuovo progetto rossonero. Il brasiliano piace al Benfica, che però non sembra intenzionato a prendere in considerazione uno scambio per Florentino Luis. Insomma, al momento, per privarsi del suo giovane talento, il Benfica chiede 45 milioni senza contropartite tecniche. Se la società lusitana non rivaluterà la propria posizione, sarà molto difficile vedere Florentino con la maglia rossonera nella prossima stagione.

PIANO B – Una pista meno difficile da percorrere è quella che porta a Lucas Torreira, regista uruguayano in forza all’Arsenal ma desideroso di tornare in Italia, dove ha già giocato con Pescara e Sampdoria. Il suo agente, con delle recenti dichiarazioni rilasciate a TMW, ha fatto capire che il giocatore avrebbe voglia di fare ritorno in Serie A. L’Arsenal, che lo ha pagato 25 milioni di euro nell’estate del 2018, potrebbe lasciarlo partire per una cifra attorno ai 30 milioni. Una richiesta notevolmente più bassa rispetto a quella del Benfica per Florentino.

