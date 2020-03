Notizie Milan – In difesa cambia tutto: 3 nomi sul taccuino di Gazidis

MILANO – La difesa rossonera potrebbe essere stravolta nella prossima sessione di calciomercato. Gli unici sicuri della permanenza sono Theo Hernandez, Simon Kjaer e Matteo Gabbia, fresco di rinnovo contrattuale. Tutti gli altri componenti del pacchetto arretrato sono considerati cedibili. Da Romagnoli a Musacchio, passando per Calabria, Duarte e Conti: in caso di offerte importanti, ci si siederà al tavolo delle trattative. Certo, al giorno d’oggi parlare di incedibili è molto difficile, ma su Theo, Kjaer e Gabbia il Milan sembra determinato a puntare. In realtà, l’intenzione del club è di trattenere anche capitan Romagnoli, ma quest’ultimo guadagna 3,5 milioni a stagione e probabilmente gli verrà chiesto di ridursi l’ingaggio. Difficilmente il classe ’95 e il suo procuratore Mino Raiola accetteranno. Ad oggi sono dunque parecchie le probabilità che il Milan lo ceda davanti ad una offerta da 40/45 milioni di euro.

OPERAZIONI IN ENTRATA – Al tempo stesso la società si sta guardando intorno per dei colpi in entrata, mirando su profili giovani ma che abbiano già una discreta esperienza a livello europeo. In cima alla lista dei desideri, stando a calciomercato.com, ci sono Upamecano del Lipsia (classe ’98), Ndicka dell’Eintracht Francoforte (classe ’99) e Ajer del Celtic (classe ’98).

