Notizie Milan – Il Torino punta forte Krunic e non molla Bonaventura

MILANO – Il nuovo direttore sportivo del Torino è già al lavora per la stagione che verrà. I granata infatti sarebbero molto attivi sul mercato, l’obiettivo è quello di riuscire ad anticipare la concorrenza sui vari obiettivi individuati. In modo da mettere il prossimo allenatore nelle condizioni di poter lavorare a pieno organico, da subito. Proprio in quest’ottica Tuttosport ha rilanciato l’interesse del Torino per due esuberi del Milan: Krunic e Bonaventura. Se per il primo l’accordo con i rossoneri non sembra essere difficile, per il secondo la strada è ancora in salita. Il diavolo per l’ex Empoli chiede la cifra investita quest’estate, 8 milioni di euro. Un esborso che potrebbe essere ammortizzato con la soluzione del prestito con obbligo di riscatto. Mentre per l’ex Atalanta bisogna fare i conti con la concorrenza della Roma, su questo versante Vagnati, ds dei granata, continua a lavorare ai fianchi Mino Raiola.

