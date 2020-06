Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Dopo la giornata di riposo concessa ieri, in cui comunque alcuni giocatori hanno preferito allenarsi, il Milan si è ritrovato questa mattina nel proprio centro sportivo agli ordini di mister Pioli, per preparare la partita di domenica contro la Roma. Come riferisce il sito ufficiale del club, i calciatori rossoneri hanno cominciato la seduta con la consueta attivazione muscolare, per poi passare a dei torelli. Nella seconda parte dell’allenamento la squadra è stata divisa in due gruppi, svolgendo esercitazioni tecniche alla massima intensità. Infine è stata giocata una partitella a campo ridotto. Nel centro sportivo erano presenti anche i dirigenti Gazidis, Maldini e Massara. Domani l’allenamento comincerà alle 17.

