Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – Il Milan ha svolto oggi il penultimo allenamento in vista della gara casalinga di campionato, in programma tra due giorni a San Siro con la Sampdoria. Come riporta il sito ufficiale del club, la squadra rossonera si è allenata sotto gli occhi del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara. La prima parte della seduta è stata dedicata alla consueta attivazione muscolare, divisa fra palestra e campo centrale. In seguito, gli uomini di Pioli hanno svolto delle esercitazioni tattiche ed una partitella a campo ridotto. La sessione si è conclusa con delle prove sulle palle inattive e tiri in porta.