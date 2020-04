Notizie Milan – Il PSG vuole Theo Hernandez: Elliott chiede minimo 60 milioni

MILANO – Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Theo Hernandez. Quelle che qualche giorno fa sembravano solo voci – per non dire fantasie – di calciomercato, potrebbero presto trasformarsi in una trattativa concreta. Stando infatti ai media francesi, in particolare ‘Le10Sports’, il club parigino sarebbe intenzionato davvero ad aprire un dialogo con il Milan, formulando un’offerta ufficiale. E’ vero che nel mercato non esistono affari impossibili, ma Elliott considera Theo, acquistato meno di un anno fa dal Real Madrid, un punto cardine del nuovo progetto. Di conseguenza, per convincere il Milan a privarsi di uno dei migliori elementi del proprio organico, servirà una proposta di almeno 60 milioni di euro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live