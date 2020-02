Notizie Milan – Il 50% del riscatto di Rebic verrà incassato dalla Fiorentina

MILANO – E’ a dir poco scatenato Ante Rebic in questo inizio di 2020. Nel nuovo anno l’attaccante croato ha segnato già la metà delle reti messe a segno da tutto il Milan. Ieri sera, contro la Fiorentina, ha trovato il sesto centro nelle ultime sette partite. Proprio la Fiorentina lo lanciò in Serie A nel 2013, per poi cederlo all’Eintracht Francoforte nel 2016. Stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il club viola si è riservato il 50% della futura rivendita del classe ’94. Di conseguenza, quando il Milan riscatterà Ante Rebic dall’Eintracht (ipotesi che sta per diventare certezza), la Fiorentina incasserà il 50% della cifra.

