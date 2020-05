Notizie Milan – Ibra, rientro previsto entro il fine settimana

MILANO – Mentre il centro sportivo di Milanello ha riaperto questa mattina le porte dopo due mesi, permettendo ai giocatori rossoneri si ricominciare ad allenarsi (seppur solo individualmente), Zlatan Ibrahimovic è ancora in Svezia. L’attaccante sta continuando ad allenarsi con l’Hammarby e indubbiamente è riuscito a mantenere un ottimo stato di forma in queste settimane, tuttavia il Milan lo attende e, stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il suo rientro a Milano è previsto tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

KESSIE’ – Anche il centrocampista ivoriano manca ancora all’appello poiché, per mancanza di collegamenti in questo periodo fra Africa e Italia, non riesce a tornare a Milano. Anche lui proverà a rientrare entro l’inizio della prossima settimana, voli permettendo…

