Notizie Milan – Ibra in campo con la Spal in vista di Lazio, Juve e Napoli

MILANO – Ibrahimovic è tornato finalmente in campo, dopo l’infortunio dell’ultimo periodo. Lo svedese è entrato nel secondo tempo della partita con la Spal, sia per aiutare i rossoneri nella rimonta, sia per i prossimi incontri del Milan. I rossoneri sono attesi da un vero e proprio “periodo di fioco” visti gli impegni ravvicinati con Lazio, Juventus e Napoli. Tre incontri difficili, che diranno molto sul proseguo della stagione del Diavolo e le sue ambizioni europee. Proprio su questo tema è intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli, ecco le sue parole:

«Ibra è lontano dalla condizione, ma sono sicuro che la troverà giocando. Le prossime partite sono molto difficili, però anche stimolanti. Credo che la mia squadra abbia le qualità per tenere testa a Lazio, Juventus e Napoli».

