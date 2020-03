Notizie Milan – I rossoneri hanno deciso il futuro di Bennacer

MILANO – Il Milan inizia a progettare la prossima stagione. Sono ancora molti i dubbi legati a diversi calciatori della rosa rossonera attuale: Donnarumma, Romagnoli, Ibrahimovic, Rebic, solo per citarne alcuni. C’è però chi invece ha già incassato la conferma, come nel caso di Ismael Bennacer, l’algerino infatti è considerato come uno dei giocatori che potrebbe crescere di più con la maglia del diavolo. Quest’anno sotto la guida Pioli è diventato uno dei titolari inamovibili del Diavolo, prendendosi una magli da titolare al posto di Biglia, fermato anche dai tantissimi infortuni nonostante la crescita dell’ex Empoli. Il club meneghino, comunque, avrebbe già informato Bennacer della sua decisione nei suoi confronti.

