Questa sera l'Udinese guidata da Runjaic accoglierà alle 20:45 il Milan allenato da Ruben Amorim. Dopo le contestazioni e il dialogo con una rappresentanza del tifo organizzato, i friulani sono sollecitati dai sostenitori a reagire sul campo. Buone notizie giungono dall'infermeria per i bianconeri: Nicolò Zaniolo ha infatti ottenuto l'autorizzazione e sarà disponibile per il match contro il Diavolo dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto out nell'ultimo mese di campionato.

Non solo il numero 10, però. Runjaic recupera anche Abankwah nel reparto difensivo. David Alaba, invece, dovrebbe restare indisponibile, con il suo rientro previsto per la sfida contro la Roma il 31 ottobre, ma i prossimi esami saranno determinanti. Pertanto, per l'Udinese ci sono alcuni recuperi significativi prima dell'incontro con il Milan, ma anche un'assenza che potrebbe rivelarsi difficile da fronteggiare.