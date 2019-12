Notizie Milan – Ecco quando potrebbe esordire Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è tornato ufficialmente ad essere un giocatore del Milan e giovedì sbarcherà in Italia, per cominciare questa nuova avventura all’ombra della Madonnina. Tuttavia, l’attaccante svedese avrà bisogno di almeno dieci giorni di preparazione per recuperare una discreta condizione fisica, considerando soprattutto che non gioca una partita da due mesi. Contro la Sampdoria, dunque, non scenderà in campo ma, stando a ciò che riporta SportMediaset, l’esordio potrebbe esserci il 15 gennaio, nella sfida di Coppa Italia in programma contro la Spal a San Siro (ottavi di finale).