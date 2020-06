Notizie Milan – Ecco quando dovrebbe tornare Leo Duarte

MILANO – Leo Duarte sta recuperando dal problema al flessore della gamba destra. Il difensore brasiliano, dopo l’infortunio rimediato nello scorso novembre, ha accusato una ricaduta qualche settimana fa ma, stando a MilanNews, oggi si è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato come il recupero stia procedendo per il meglio. Il ritorno tra i convocati potrebbe avvenire per la sfida casalinga con la Roma, in programma domenica 28 giugno alle ore 17:15.

