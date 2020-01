Notizie Milan – Ecco quando arriverà la risposta di Todibo

MILANO – Sono ore decisive per capire se Jean Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona, si trasferirà al Milan oppure no. Il club rossonero ha presentato la sua offerta ufficiale, sia alla società catalana (che ha già dato il suo assenso al trasferimento), sia al giocatore. Ciò che ancora manca è proprio l’intesa totale con il classe ’99. Tuttavia, stando a ciò che riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, Todibo darà la sua risposta definitiva entro 48 ore. Il Milan, dal canto suo, si sta guardando attorno per delle alternative e potrebbe virare sul profilo di Simon Kjaer.