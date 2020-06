Notizie Milan – Ecco qual è il principale obiettivo di Rangnick

MILANO – Ivan Gazidis è in costante contatto con Ralf Rangnick per pianificare le mosse della prossima sessione di calciomercato, che aprirà i battenti a settembre. Il tedesco arriverà a fine stagione e, anche se resta ancora da capire il ruolo che gli verrà riservato, avrà di sicuro un grandissimo potere decisionale nella scelta dei calciatori da acquistare e da vendere. Il suo obiettivo principale risponde al nome di Dominik Szoboszlai, con il quale ha già lavorato nel Salisburgo.

Il talento classe 2000 è pronto a lasciare la società austriaca per fare il salto di qualità. Nonostante su di lui ci siano anche squadre come Paris Saint-Germain ed Arsenal, è molto attratto dall’idea di ritrovare Rangnick a Milano. Ecco perché attualmente il club rossonero sembra godere di una corsia preferenziale rispetto alle concorrenti. Stando inoltre a calciomercato.com, negli ultimi giorni si sarebbero notevolmente intensificati i contatti col procuratore del ragazzo e secondo alcune indiscrezioni, l’acquisto potrebbe essere effettuato pagando al Salisburgo una clausola rescissoria da 24 milioni di euro.

