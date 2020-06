Notizie Milan – Duello col Napoli per Rashica. E spunta la clausola…

MILANO – Tra i profili monitorati con particolare interesse dal Milan, c’è anche quello di Milot Rashica, esterno offensivo classe 1996 in forza al Werder Brema. Capace di giocare su entrambe le fasce, Rashica è stato lanciato nel grande calcio dal Vitesse, per poi essere acquistato dalla società tedesca, a circa 7 milioni di euro, nel gennaio 2018. Il suo contratto scadrà nel 2022 e, stando a TMW, il Werder lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Tuttavia, esiste una clausola che potrebbe aiutare il Milan: qualora il Werder retrocedesse – e attualmente è penultimo in Bundesliga – Rashica potrebbe essere acquistato per 16 milioni.

Il giocatore kosovaro piace moltissimo anche a Ralf Rangnick, che lo accoglierebbe volentieri in rossonero. Tuttavia, il Milan deve guardarsi dalla forte concorrenza del Napoli che, con la sicura partenza di Callejon a fine stagione, cercherà di ingaggiare un esterno d’attacco e quello di Rashica è il nome in cima alla lista della dirigenza partenopea.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live