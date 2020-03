Notizie Milan – Due nomi nel mirino per il dopo Donnarumma

MILANO – La situazione contrattuale di Gigio Donnarumma costringe il Milan a guardarsi intorno per un eventuale sostituto. Già, perché il contratto del giovane portiere scade a giugno 2021 e, ad oggi, non pare esserci alcuna trattativa in corso per il rinnovo. I parametri economici imposti da Elliott, uniti alle esigenze relative al rispetto del fair play finanziario, rendono molto difficile il prolungamento dell’attuale contratto. Donnarumma guadagna sei milioni a stagione e, assieme al suo agente, potrebbe battere cassa per chiedere un ulteriore aumento. Richiesta che uasi sicuramente non verrebbe accolta dalla società. Insomma, in estate verrà deciso il futuro del classe ’99: rinnovo (difficile) o cessione (più probabile), anche per mettere a bilancio un’importante plusvalenza.

Stando a Tuttosport, il club meneghino avrebbe già messo nel mirino due portieri per la successione: uno è Salvatore Sirigu del Torino, sponsorizzato da Maldini ma, a livello anagrafico, troppo avanti con gli anni per i parametri imposti dalla società. L’altro è Alex Meret del Napoli, molto gradito a Gazidis ma, al tempo stesso, parecchio costoso. Insomma, dal punto di vista economico sarebbe molto più semplice arrivare a Sirigu, ma il sogno di Gazidis è l’estremo difensore del Napoli.

