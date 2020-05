Notizie Milan – Duarte: “Voglio dimostrare quanto valgo”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Leo Duarte, difensore brasiliano arrivato al Milan, dal Flamengo, l’estate scorsa. Il calciatore ha raccontato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic e la sua stagione in rossonera. Ecco che cosa ha detto.

: «Maldini mi chiedi sempre come sto, io qui sto bene. Voglio dimostrare quanto valgo, fare la differenza, anche se quest’anno purtroppo non ci sono state molte possibilità a causa dell’infortunio. Ibra? E’ un grande, ci aiuta sempre, lui fa la differenza per la nostra squadra. Adesso deve concentrarsi sul recupero perchè è troppo importante».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live