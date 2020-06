Notizie Milan – Duarte, possibile recupero in due settimane

MILANO – Una stagione, peraltro la prima con la maglia del Milan, totalmente sfortunata per Leo Duarte. Dopo un lungo infortunio rimediato nello scorso mese di novembre, il difensore brasiliano ha accusato nella giornata di ieri un nuovo problema muscolare, il quale ha generato una certa apprensione. Fortunatamente, però, quest’ultimo infortunio non dovrebbe essere grave: stando a ciò che riporta MilanNews.it, la risonanza a cui si è sottoposto oggi il giocatore non ha evidenziato lesioni pesanti. Di conseguenza, il recupero di Duarte potrebbe avvenire nel giro di un paio di settimane.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live