Notizie Milan – Donnarumma, le cifre del possibile rinnovo

MILANO – Con un mercato inevitabilmente condizionato dalla crisi economica causata dalla pandemia, e con un contratto in scadenza tra un solo anno, è molto difficile il Milan riceva offerte particolarmente cospicue per Gigio Donnarumma. Al momento, infatti, di proposte concrete non ne sono arrivate. Il club rossonero, a questo punto, deve provare ad ogni costo a rinnovare il contratto del suo portiere, per non perderlo a parametro zero nel 2021.

Lo stesso Donnarumma, dal canto suo, desidera continuare la sua avventura all’ombra del Duomo. Insomma, la volontà di proseguire insieme c’è, ma occorre trovare un’intesa economica. Stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe proporre il rinnovo di uno o due anni, abbassando la parte fissa che attualmente è di 6 milioni a stagione ed aggiungendo dei bonus. Un’altra ipotesi che resta in piedi, è quella dell’inserimento di una clausola rescissoria, che potrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro.

