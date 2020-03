Notizie Milan – Dall’Inghilterra: nome nuovo per la difesa rossonera

MILANO – Nome nuovo per la difesa rossonera: Evan N’Dicka, centrale classe 1999 in forza all’Eintracht Francoforte. Stando a ciò che riferiscono i media inglesi, in particolare Sky Sports, il Milan lo avrebbe inserito nella propria lista dei desideri per la prossima sessione di calciomercato. Tuttavia, la concorrenza pare essere a dir poco agguerrita: sul francese, infatti, ci sarebbero anche l’Inter, l’Arsenal e il Liverpool. L’Eintracht, dal canto suo, lo valuta 20 milioni di euro, ma potrebbe ulteriormente alzare il prezzo in virtù delle molteplici richieste.

