Notizie Milan – Dalla Spagna: ritorno di fiamma per Rakitic

MILANO – Ritorno di fiamma per Ivan Rakitic. Dopo aver provato a prenderlo nel 2017, sotto la gestione di Yonghong Li, il Milan ripensa al centrocampista croato. L’indiscrezione giunge direttamente dalla Catalogna ed è lanciata dal noto quotidiano ‘Mundo Deportivo‘, secondo cui Rakitic lascerà sicuramente il Barcellona a fine stagione, per la scadenza del contratto. Il classe ’88 non rinnoverà ed è già in cerca di una nuova sistemazione. Su di lui, oltre al Milan, ci sono Inter, Siviglia e Atletico Madrid.

L’occasione di prendere un giocatore di caratura internazionale a costo zero fa gola a molti, ma l’ostacolo per tutti è rappresentato dall’ingaggio. Rakitic a Barcellona guadagna 8 milioni di euro l’anno, ma nessun club (men che meno il Milan) è disposto a riconoscergli un simile stipendio. Dunque, affinché possa nascere una vera trattativa con il croato, occorre che accetti di ridursi sensibilmente l’ingaggio. Il Milan, infatti, non gli offrirà più di 3 milioni a stagione.

