Notizie Milan – Dalla Spagna: Jovic vuole convincere il Real

MILANO – Il noto quotidiano spagnolo ‘Marca’ si sofferma sulla situazione di Luka Jovic, attaccante serbo messo nella lista dei cedibili dal Real Madrid. Attualmente è alle prese con un infortunio che lo terrà fermo per un altro mese e mezzo, ma le voci di mercato sul suo conto non accennano a placarsi. Sulle sue tracce ci sono due squadre italiane: Milan e Napoli. Jovic gradirebbe un trasferimento in Italia ma, secondo ‘Marca’, vorrebbe prima provare a convincere il Real a tenerlo. La sua priorità, dunque, è tentare di restare a Madrid. Qualora non ci riuscisse, prenderebbe in considerazione le proposte sul mercato.

