Notizie Milan – Dalla Spagna: Jovic più vicino, a breve l’incontro decisivo

MILANO – Luka Jovic si avvicina al Milan. A riferirlo è direttamente ‘Marca’, quotidiano spagnolo molto vicino alle vicende in casa Real Madrid, secondo cui nei prossimi giorni (forse già oggi), ci sarà un incontro decisivo fra i dirigenti rossoneri e il procuratore dell’attaccante serbo. La trattativa è già ben avviata e si potrebbe chiudere sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro. Il Real sembrerebbe essersi convinto ad accettare questa formula ed ora per il Milan resta un unico ostacolo da superare: l’ingaggio di Jovic. Quest’ultimo guadagna infatti 5 milioni di euro a stagione, per questo sarà fondamentale il colloquio con il suo agente.

