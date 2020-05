Notizie Milan – Dal Portogallo: si punta al prestito di Florentino, contatti col Benfica

MILANO – Nell’orbita rossonera di mercato continua a circolare il nome di Florentino Luis. Gazidis lo apprezza moltissimo e vuole provare concretamente a portarlo al Milan. Stando al quotidiano portoghese ‘A Bola’, i contatti col Benfica sono già stati avviati, anche se le parti hanno deciso di risentirsi a fine stagione. Il classe ’99 non gode più di buoni rapporti con Bruno Lage, allenatore della squadra lusitana, e accetterebbe volentieri il trasferimento. Il Milan punta ad un prestito con diritto di riscatto e, qualora ottenesse il sì definitivo del giocatore, sarebbe indubbiamente più semplice convincere il Benfica che, per il momento, spera ancora nella cessione a titolo definitivo, pur sapendo che sarà impossibile incassare i 40 milioni chiesti fino qualche mese fa.

