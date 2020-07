Notizie Milan – Clamoroso: incontro chiarificatore fra Maldini e Rangnick, il DT potrebbe restare

MILANO – “Con il dovuto rispetto, non credo sia l’uomo giusto per il Milan”, disse in tempi non sospetti Paolo Maldini su Ralf Rangnick, mettendo di fatto in discussione la scelta di Ivan Gazidis di contattare il tedesco per proporgli di sposare il progetto rossonero. Il Direttore Tecnico ha poi rincarato la dose quando Rangnick ha parlato dei contatti avuti col Milan, sottolineando come il dirigente del Lipsia avrebbe prima dovuto imparare a rispettare i suoi colleghi, senza “invasioni di campo”. Da quel momento si è praticamente creata una frattura all’interno della stessa dirigenza, che ha portato persino al licenziamento di Zvone Boban a marzo, per aver duramente attaccato in un’intervista, non concordata con la società, l’operato di Gazidis. Anche la separazione da Maldini sembrava ormai scontata, seppur solo rimandata a fine stagione. E invece, contro i pronostici, il DT potrebbe restare.

L’INDISCREZIONE – Stando infatti a quanto riferito da Tiziano Crudeli ai microfoni di ‘7Gold’, sarebbe andato in scena un incontro chiarificatore proprio tra Maldini e Rangnick, in cui il dirigente rossonero si sarebbe scusato per le pubbliche dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi. Insomma, un chiarimento che potrebbe incredibilmente rendere possibile la convivenza nel Milan di Rangnick e Maldini.

