Calciomercato Milan, addio a sorpresa? Spunta un sostituto da Champions

Calciomercato Milan, addio in vista? Il sostituto è da Champions League!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Simon Kjaer, arrivato al Milan a gennaio, è diventato subito una certezza per la retroguardia rossonera. Il danese si è trovato costretto ad essere il centrale titolare da affiancare a Romagnoli, e ha risposto subito presente. Proprio per questo il Siviglia, che detiene il cartellino del giocatore, potrebbe riportarlo in Spagna oppure cercare di monetizzare al massimo la sua cessione. In ogni caso, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’addio al Milan alla fine della stagione sembrerebbe davvero probabile, nonostante i rossoneri vorrebbero tenerlo. Ma in caso di separazione, la società avrebbe già messo nel mirino alcuni sostituti di lusso e l’ultima idea è un vero colpo da Champions League: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE