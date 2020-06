Notizie Milan – Calhanoglu: “Vissuto un periodo difficile, ora torniamo in Europa!”

MILANO – Il numero 10 rossonero Hakan Calhanoglu, grande protagonista della vittoria contro il Lecce, si è recato ieri a Gardaland con la propria famiglia sfruttando il giorno di riposo concesso da mister Pioli. Come riporta calciomercato.com, il fantasista turco ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa ripresa del campionato: “E’ stato un periodo molto difficile anche per noi giocatori. Siamo stati a casa senza far nulla e abbiamo inevitabilmente perso la forma migliore. Nelle ultime partite, però, abbiamo giocato bene ed ora dobbiamo continuare così. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura. Puntiamo a raggiungere la qualificazione all’Europa League”.

