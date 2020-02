Notizie Milan – Calabria, occasione rilancio: stasera titolare contro la Juve

MILANO – E’ la grande occasione di Davide Calabria: questa sera il numero 2 rossonero scenderà il campo dal primo minuto contro la Juventus in Coppa Italia. Il rendimento del classe ’96 in questa stagione è stato finora molto deludente, complici anche dei problemi fisici che, recentemente, lo hanno condizionato o persino tenuto fuori dai giochi. Stasera, però, Davide ha una grande occasione per rilanciarsi, sostituendo lo squalificato Andrea Conti. Già da diverse settimane circolano voci su una possibile cessione di Calabria la prossima estate, ma il terzino vuole dimostrare di essere all’altezza di questo Milan, meritando la conferma. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live