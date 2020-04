Notizie Milan – Calabria nel mirino di due club di Serie A

MILANO – Autore di un’annata assolutamente negativa e col contratto in scadenza nel 2022, Davide Calabria è uno dei candidati alla cessione nella prossima finestra di calciomercato. Il Milan prenderebbe in seria considerazione offerte attorno ai 15 milioni, ingolosito anche dall’opportunità di mettere un’ottima plusvalenza a bilancio, considerando che il terzino è cresciuto nel vivaio rossonero. Stando a ciò che riferisce ‘Il Resto del Carlino’, il Bologna è una delle società maggiormente interessate. Il tecnico rossoblu, Sinisa Mihajlovic, ha già allenato Calabria proprio nel Milan, è un suo estimatore e vorrebbe portarlo in Emilia. Occhio, però, anche alla Fiorentina, seppur attualmente più defilata.

