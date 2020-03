Notizie Milan – Brambati: “Questa difesa non è da top club”

MILANO – Ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico sportivo, è intervenuto Massimo Brambati. L’ex calciatore e procuratore tra i tanti temi toccati, ha parlato anche del Milan. Ecco cosa ha detto.

: «Se vuoi restare tra il settimo e l’ottavo posto allora tieni questi difensori, parlo del Milan. Discutono anche rinnovi milionari, ma secondo me Giacomo Ferri, oggi, avrebbe giocato titolare per i prossimi vent’anni. Serve altro se vuoi arrivare in alto, io manderei via tutti i difensori che ho in rosa, al posto loro. Anche Romagnoli».

