Notizie Milan – Bloccato il passaggio di Rodriguez al Fenerbahce: le ultime

MILANO – Sembrava tutto fatto per il passaggio di Ricardo Rodriguez dal Milan al Fenerbahce, con le due società che si erano accordate per un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni, ma ora l’affare rischia di saltare. Il motivo? Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la federazione turca ha vietato al Fenerbahce di fare acquisti in questa sessione di mercato, per motivi legati al fair play finanziario. Il presidente del club ha già annunciato che farà ricorso, ma intanto l’operazione è stata bloccata. Il Psv Eindhoven, che si era fortemente interessato al terzino svizzero, potrebbe approfittare di questa situazione per presentare una nuova proposta.