Notizie Milan – Bennacer, spunta il retroscena sulla clausola rescissoria

MILANO – Tutti pazzi per Ismael Bennacer: dopo Psg e Manchester City, anche il Real Madrid si è aggiunto alla lista dei pretendenti. Nei giorni scorsi in Francia si è parlato dell’esistenza di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che permetterebbe a chi la pagasse di accaparrarsi il centrocampista algerino, strappandolo al Milan. Tuttavia, stando a ciò che riferisce Tuttomercatoweb, tale clausola sarebbe valida soltanto a partire dal 2021, quindi non nella prossima sessione di calciomercato. Inoltre, chi avesse intenzione di versarla dovrebbe farlo necessariamente in un’unica soluzione, senza la possibilità di dilazionare il pagamento.

