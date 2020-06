Notizie Milan – Bennacer, ci pensa anche il Real Madrid

MILANO – In estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan, infatti, è riuscito ad attirare l’attenzione di club importantissimi, grazie alle sue prestazioni in questa stagione. Nei giorni scorsi avevamo riportato l’interesse di Paris Saint Germain e Manchester City, oggi il portale footmercato.net aggiunge anche il Real Madrid, al novero delle squadre interessate all’algerino. I blancos sono alla ricerca di un centrocampista per l’estate, nei mesi scorsi sono girate molte indiscrezioni su Camavinga, obiettivo rossonero, e indiziato numero uno per il mercato delle merengues. Se gli spagnoli non dovessero riuscire ad arrivare al giovanissimo francese, per questioni di concorrenza, potrebbero virare sull’algerino rossonero.

