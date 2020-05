Notizie Milan – Bakayoko vuole tornare: ecco le condizioni

MILANO – Una sola stagione vissuta in prestito all’ombra del Duomo, ma il legame di Tiémoué Bakayoko col Milan è rimasto molto forte. Non a caso nello scorso febbraio il centrocampista è tornato a Milano per far visita ai suoi ex compagni ma adesso, stando a calciomercato.com, vorrebbe tornare per restare. Già, perché il grande desiderio del francese è quello di diventare un calciatore del Milan a titolo definitivo. Con la chiusura anticipata della Ligue 1, Bakayoko ha concluso la sua stagione col Monaco e in estate tornerà al Chelsea, il quale è ancora proprietario del suo cartellino.

LE CONDIZIONI – Il Chelsea è intenzionato a mettere di nuovo il classe ’94 sul mercato, ma stavolta vuole cederlo a tutti gli effetti. La società londinese lo venderebbe al Milan, ma solo a certe condizioni: subito a titolo definitivo o, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto. Inoltre, in caso di prestito, il Chelsea non è più disposto a pagare il 50% dell’ingaggio (come aveva fatto la scorsa stagione col Milan), per cui i rossoneri dovranno provvedere interamente allo stipendio del calciatore, il quale guadagna ben 7 milioni annui. Troppi per i parametri economici imposti da Elliott. Di conseguenza, per indossare ancora la maglia del Milan, Bakayoko dovrà accettare di ridursi notevolmente il salario.

