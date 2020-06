Notizie Milan – Bakayoko, ritorno (quasi) impossibile

MILANO – Mentre si rende sempre più necessario blindare Ismael Bennacer dagli assalti di Manchester City e Paris Saint-Germain, diventa altrettanto importante cercare sul mercato almeno un altro centrocampista con cui rinforzare la metà campo. Considerando il sicuro addio di Bonaventura z fine stagione e la possibile partenza di uno fra Krunic e Kessié, il Milan deve aggiungere un tassello al proprio reparto di centrocampo. La suggestione maggiore si chiama Tiémoué Bakayoko, il quale ha già giocato all’ombra del Duomo nella stagione 2018/2019.

Il giocatore francese riabbraccerebbe molto volentieri il Milan, a cui è rimasto legatissimo, ma l’aspetto economico blocca l’affare. Il Chelsea spara alto sul prezzo del cartellino ed anche l’ingaggio di Bakayoko non va trascurato: circa 6 milioni l’anno. Insomma, al momento è un’operazione di mercato inattuabile per il Milan, poiché ben al di là dei parametri finanziari imposti dal fondo Elliott. Per rendere possibile il ritorno del francese, occorrerebbe che accettasse di dimezzarsi lo stipendio, oltre ad uno sconto sul cartellino da parte del Chelsea. Due ipotesi, al momento, piuttosto remote.

