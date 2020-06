Notizie Milan, -1 al ritorno in campo: la probabile formazione

MILANO – Il Milan scalda i motori: domani ricomincerà il cammino rossonero in campionato, con una trasferta insidiosissima sul campo del Lecce. Mister Pioli, orientato a confermare il 4-2-3-1, riavrà a disposizione Theo Hernandez e Samuel Castillejo, entrambi assenti per squalifica in Coppa Italia, ma dovrà fare ancora a meno dell’infortunato Ibrahimovic. Altri due indisponibili sono Musacchio e Duarte: per il primo la stagione è praticamente finita, mentre il secondo potrebbe rientrare domenica prossima per la sfida a San Siro con la Roma. Di seguito, la probabile formazione di domani.

(4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic.

