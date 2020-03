Notizie Calcio – Taglio stipendi, nuovo contatto tra le Leghe e l’AIC

MILANO – Come riporta Il Secolo XIX, oggi pomeriggio c’è stato un nuovo contatto, telefonico, tra le Leghe calcistiche italiane, l’AIC e l’assoallenatori per trovare un’intesa sul taglio degli stipendi dei calciatori. L’argomento è molto delicato e al centro di cronache e indiscrezioni, visto il momento tutt’altro che semplice a causa dell’emergenza Coronavirus. La situazione all’interno del “mondo calcio” è in subbuglio a causa dello stop a tutte le competizioni e le ripercussioni a livello economico potrebbero essere enormi. I presidenti sono intenzionati a chiedere il 30% di decurtazione ai propri giocatori, per venire incontro alle esigenze dei club. Il rischio maggiore è costituito dai mancati introiti dei diritti televisivi, se la stagione calcistica nn dovesse riprendere.

