Markus Krosche, che ha lasciato l'Eintracht Francoforte, è interessato al progetto del Milan, ma desidera prima concedersi una breve pausa

Negli ultimi giorni, il nome diè nuovamente emerso in relazione al, che, dopo averlo cercato durante l'estate, lo desidera ancora per il ruolo di responsabile dell'area sportiva nella dirigenza di via Aldo Rossi. Domenica, mentre la squadra rossonera era impegnata in campo, il dirigente tedesco ha reso pubbliche le sue dimissioni attraverso un comunicato dell'Eintracht Francoforte, club al quale è ufficialmente legato fino al 2028.

Pertanto, se il Milan desidera ingaggiare Markus Krosche, dovrebbe versare una clausola che varia tra i 5 e i 7 milioni di euro, come riportato oggi dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE. Nella stessa informativa si segnala che ci sono stati contatti tra le due parti e che nelle prossime settimane si avranno nuovi incontri: da parte sua, Markus Krosche è attratto dal progetto Milan, ma al contempo, dopo cinque anni intensi a Francoforte, vorrebbe prima prendersi una breve pausa. Pertanto, si ipotizza che possa iniziare a lavorare a partire dal mese di gennaio.