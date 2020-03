Notizie Calcio – Rinviate finali Nations League, gli Europei Femminile e U21

MILANO – La UEFA oggi non ha ratificato soltanto lo spostamento al prossimo anno di EURO 2020. Sono state posticipate al 2021 anche le finale della prossima Nations League, l’Europeo Under 21 e quello femminile. Questa decisone è stata presa a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta tenendo banco in tutto il mondo e che ha modificato la vita di moltissime persone. La Uefa con queste decisioni è venuta incontri ai club di calcio per permettere di arrivare in fondo con le competizioni nazionali ed europee (Champions League ed Europa League). Una notizia che era nell’aria e che molti esperti del settore si auspicavano e che oggi è diventata ufficiale.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live