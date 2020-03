Notizie Calcio – La campagna della FIGC contro il Coronavirus

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo. Per evitare che la pandemia da Covid-19 continui a diffondersi la FIGC ha fatto partire una nuova campagna, per ricordare i corretti comportamenti da tenere in questa occasione, dal nome #leregoledelgioco. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso anche di contribuire alla ricerca con una donazione da 100.000 euro all’ospedale “Spallanzani” di Roma.

