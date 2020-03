Notizie Calcio – Il PSG avrebbe cercato Allegri per la prossima stagione

MILANO – La panchina del Paris Saint Germain potrebbe cambiare padrone nella prossima stagione. Infatti il futuro di Tuchel, attuale allenatore dei parigini, in Francia non sembra essere così scontato. Anzi, le prima indiscrezioni di mercato lo vedono alla guida Bayern Monaco. E chi sarà la guida tecnica dei transalpini il prossimo anno? Secondo quanto riporta Foot Mercato, il PSG nei giorni scorsi avrebbe iniziato i primi sondaggi con Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è sempre al centro delle voci su possibili avvicendamenti delle panchine dei top club europei e ultimamente sembrava essere addirittura in orbita Milan. Attualmente, però quella rossonera è soltanto una suggestione e tale dovrebbe restare, dato che il procuratore del tecnico ha parlato recentemente della volontà di provare un esperienza all’estero, del suo assistito.

