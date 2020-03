Notizie Calcio – Coronavirus: Sportiello positivo al Covid-19

MILANO – Arriva anche la prima positività al Coronavirus tra le fila dell’Atalanta. Si tratta di marco Sportiello, lo reso noto lo steso club bergamasco attraverso una nota ufficiale sul proprio sito. Il portiere aveva giocato titolare nell’ultimo match disputato dalla Dea, a porte chiuse, contro il Valencia in Spagna, nel match di Champions League.

Ecco la nota del club di Percassi.

“Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020″.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live