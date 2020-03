Notizie Calcio – Coronavirus: l’iniziativa di Rai Sport per la quarantena

MILANO – Continua la quarantena forzata per tantissimi italiani, a causa dell’emergenza Coronavirus. La Rai ha deciso di lanciare una nuova iniziativa per cercare di far risultare meno pensante il tempo da trascorrere tra le quattro mura domestiche. Sui canale di Rai Sport (canale 57 del Digitale Terrestre) verranno trasmesse, alle 16:00 e alle 22:00, le più belle partite della nazionale Italiana di calcio, dei Mondiali ’70–’78–’82–’94–’06. Questa sera ci sarà il primo appuntamento con Italia-Germania 4-3 del Mondiale 1970 (l’iconico match dello stadio Azteca), in versione integrale e restaurata, ore 21.30. Un appuntamento che tutti gli appassionati di calcio difficilmente si perderanno.

